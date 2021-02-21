Курс доллара снизится: Аналитики дали прогноз на конец февраля
Через неделю доллар на межбанке может торговаться около 27,8 грн
В Украине в течение следующей недели, 22-28 февраля ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Такой прогноз дал аналитик Вадим Иосуб в комментарии "РБК-Украина".
Отмечается, что через неделю доллар на межбанке может торговаться около 27,8 грн, а наличная валюта в банках будет находиться на уровне около 27,7/27,9 грн.
Известно, что в течение прошлой недели курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно. В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара, установленный НБУ, вырос с 27,84 грн до 27,85 грн. В то же время спрос/предложение доллара на межбанке снизились с 27,88/27,90 грн до 27,84/27,85 грн.
При этом средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за этот период изменились с 27,77/28,01 грн до 27,78/27,97 грн. А спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7%, что объясняют ростом курса покупки при снижении курса продажи.
По словам аналитика, такое изменение курса доллара за неделю, а также сокращения спреда на наличном рынке является признаком временной стабилизации стоимости валюты вблизи текущих значений.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины установил курс гривны относительно иностранных валют. Так, 19 февраля доллар составлял 27,84 грн, евро – 33,64 грн. Тогда доллар подешевел на 6 копеек., а евро остался стабильным.