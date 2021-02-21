Курс доллара снизится: Аналитики дали прогноз на конец февраля

Обмен валюты. Фото: forbes.net.ua

Через неделю доллар на межбанке может торговаться около 27,8 грн

В Украине в течение следующей недели, 22-28 февраля ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Такой прогноз дал аналитик Вадим Иосуб в комментарии "РБК-Украина".

Отмечается, что через неделю доллар на межбанке может торговаться около 27,8 грн, а наличная валюта в банках будет находиться на уровне около 27,7/27,9 грн.

Известно, что в течение прошлой недели курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно. В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара, установленный НБУ, вырос с 27,84 грн до 27,85 грн. В то же время спрос/предложение доллара на межбанке снизились с 27,88/27,90 грн до 27,84/27,85 грн.

При этом средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за этот период изменились с 27,77/28,01 грн до 27,78/27,97 грн. А спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7%, что объясняют ростом курса покупки при снижении курса продажи.

По словам аналитика, такое изменение курса доллара за неделю, а также сокращения спреда на наличном рынке является признаком временной стабилизации стоимости валюты вблизи текущих значений.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины установил курс гривны относительно иностранных валют. Так, 19 февраля доллар составлял 27,84 грн, евро – 33,64 грн. Тогда доллар подешевел на 6 копеек., а евро остался стабильным.