Кучеренко: Теплокоммунэнерго будут вынуждены повысить тарифы на отопление в полтора раза

Алексей Кучеренко Фото из открытых источников

Важен вопрос, хватит ли "Нафтогазу" голубого топлива для населения

Бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко прогнозирует, что в зимний период теплокоммунэнерго придется повысить тариф на отопление в полтора раза. Об этом он рассказал в эфире "Першого Незалежного".

"По газу. Населения, которое напрямую потребляет газ теоретически гарантировано, что все время до конца отопительного сезона – до 1 апреля следующего года, оно будет получать газ, покупать, если перейдет на годовой тариф – по цене 7,96 от "Нафтогаза" и 7,99 от трейдеров приближенных к "Нафтогазу". Это с НДС, но без распределения. Распределение очень разное", - отметил Кучеренко.

Кроме этого, он акцентировал внимание на еще одном принципиальном вопросе: хватит ли газа "Нафтогаза" для населения напрямую, ведь речь идет о примерно 8,8 млрд кубов.

"Сейчас система контрактов и ценообразования такова, что я с огромной вероятностью говорю, теплокоммунэнерго и городские головы, и исполкомы будут вынуждены поднять тариф на тепло и существенно – в полтора раза", - заявил эксминистр.

В зимний период, по словам Кучеренко, ситуация будет намного сложнее, чем это можно предсказать.

"Потому что газа для населения даже представим, если хватит, но энергетика и прямые потребители, наши предприятия - они будут покупать газ по цене, знаете, какая сейчас биржевая цена? Где – то, примерно, 18-19 грн - это на сегодня. То есть в три раза почти больше, чем для населения. Соответственно, потянет ли бюджетная сфера, потянет ли бизнес - мелкий, средний, мощный эту цену, мне трудно сказать", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине газоснабжающие компании повысили месячные тарифы до 20 гривен на газ для населения в сентябре.