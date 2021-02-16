Криптовалюта биткойн продолжает дорожать: Цена приблизилась к 50 тысячам долларов
По состоянию на утро, криптовалюта стоила 49 950 долларов
Согласно сообщению, по состоянию на около 08:00 по киевскому времени цена биткойна находилась на уровне 49 950 долларов.
Однако уже через несколько часов себестоимость самой популярной криптовалюты снизилась до 49 280 долларов.
Напомним, на днях, 14 лютого, стоимость криптовалюты биткойн достигла отметки в 49 501 доларів.
Ранее сообщалось, что в Пекине (Бейнджине) во время Китайского нового года 50 тысяч граждан получат около 30 долларов в криптовалюте для теста системы Центрального банка. Всего на программу потратят около 1,5 миллиона долларов. Тест в столице Китая станет третьим крупным испытанием цифровой валюты, разрабатываемой Народным банком Китая. Похожие эксперименты уже состоялись в городах Шэньчжэнь и Сучжоу.