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Криптовалюта биткойн продолжает дорожать: Цена приблизилась к 50 тысячам долларов

Bitcoin Pixabay

По состоянию на утро, криптовалюта стоила 49 950 долларов

Стоимость криптовалюты биткойн сегодня утром, 16 февраля, выросла до отметки в почти 50 тысяч долларов. Об этом сообщает портал Coindesk.

Согласно сообщению, по состоянию на около 08:00 по киевскому времени цена биткойна находилась на уровне 49 950 долларов.

Однако уже через несколько часов себестоимость самой популярной криптовалюты снизилась до 49 280 долларов.

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Напомним, на днях, 14 лютого, стоимость криптовалюты биткойн достигла отметки в 49 501 доларів.

Ранее сообщалось, что в Пекине (Бейнджине) во время Китайского нового года 50 тысяч граждан получат около 30 долларов в криптовалюте для теста системы Центрального банка. Всего на программу потратят около 1,5 миллиона долларов. Тест в столице Китая станет третьим крупным испытанием цифровой валюты, разрабатываемой Народным банком Китая. Похожие эксперименты уже состоялись в городах Шэньчжэнь и Сучжоу.

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