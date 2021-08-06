Кредит от МВФ в 2,7 млрд долл. не спасет Украину: Эксперт рассказал, на что хватит этих средств

Выделенная сумма сможет покрыть только выплаты пенсий на полтора месяца - утверждает эксперт

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, политолог Перший Незалежний

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин спрогнозировал, что транш, который выделил Международный валютный фонд Украины не спасет экономическую ситуацию в стране. Об этом он заявил в эфире "Первого Независимого".

"А что касается кредита... Бесплатный сыр бывает только в мышеловке - это очевидно. Как раз об этом и Елена Бондаренко сказала, и Юлия Томанюк в своих комментариях. Реформы, ну, во-первых, это сумма, которую, конечно, из нее можно ведь и украсть немножко себе, положить в карман. Если серьезно, 2,7 млрд долларов - это чуть более 70 млрд гривен. Этого хватит, чтобы полтора месяца выплачивать пенсию", - отметил он.

При этом Коробкин добавил, что учитывая ситуацию напрашивается шутка на счет реформ.

"И шутка такая, что очередная пенсионная реформа провалилась - пенсионеров в стране остается очень много. Ну это уже не шутка, на самом деле. Видимо, те реформы, которые нам предлагает Запад, начинают работать - антимедицинская реформа, антисоциальная, потому что, те же пенсионеры стремительно умирают", - резюмировал он.

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Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд утвердил выделение 650 миллиардов долларов из своих резервных активов, из которых 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины. Средства Украина получит ко Дню Независимости - 23 августа.