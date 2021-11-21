Корниенко рассказал, когда Рада примет госбюджет-2022

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко Фото из открытых источников

Для принятия бюджета еще есть две пленарные недели работы народных депутатов

Кабинет Министров пока не подал в парламент доработанный проект государственного бюджета на 2022 год, а принять его могут с 30 ноября по 3 декабря или с 14 до 17 декабря. Об этом рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает Укринформ.

“Для бюджета у нас еще есть две недели пленарных, будем стараться в первую неделю (пленарный — ред.) его рассмотреть, но пока нет конечного возвращенного проекта с доработанными от правительства, поэтому ждем от них”, - отметил віцеспікер.

Корниенко объяснил, что если на следующей неделе Кабмин успеет вернуть проект госказну-2022 в ВР, и документ пройдет необходимый комитетский рассмотрение, тогда возможно его принятие на пленарной неделе с 30 ноября по 3 декабря.

В то же время он выразил мнение, что, скорее всего, принятие госбюджета во втором чтении состоится на другой пленарной неделе — с 14 по 17 декабря.

“Он (бюджет — ред.) должен быть принят до Нового года”, - заверил первый заместитель Председателя ВР.

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