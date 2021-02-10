"Контрпродуктивный путь": Академик Журавский указал, как Украина отдает кредиты за счет заробитчан

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Об экономике никто не думает, констатировал гость студии

Украина отдает долги МВФ за средства заробитчан, которые те присылают своим родственникам, повышая тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Долги перед МВФ можно было бы легко погасить, если бы хотя бы на треть уменьшить объемы теневой экономики.

Об этом в эфире ток-шоу "Пульс" во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость студии отметил, что статистика Минэкономики Украины говорит о том, что в этом году прогнозируемый рост стоимости электроэнергии составляет 32-53%, воды и теплоснабжения – 16-18%.

"Вы говорили о долгах: так вот, смотрите, 701 млрд грн мы должны в этом году заимствовать, а далее, до 2024 года, каждый год – по 500 млрд, а с 2023 года ежегодно нужно будет отдавать по 600 млрд грн, а об экономике никто не думает. Единственное, на что они рассчитывают, – они рассчитывают на наших украинских мигрантов. В 2024 году, по оптимистичным прогнозам, эти мигранты должны перечислить своим родственникам 14,4 млрд долл., а по пессимистичным – 13,4 млрд. То есть что происходит, какая конструкция? Мы берем кредиты, обслуживаем долг. А как отдавать? За счет денег, которые зарабатывают наши украинские мигранты и перечисляют своим родственникам. Путем повышения цен на коммуналку – на отопление, теплую воду, на водоснабжение, на водоотведение, электроэнергию, на газ, эти долги отдавать", – сказал Виталий Журавский.

Академик резюмировал, что это контрпродуктивный путь, который ведет к дальнейшему колониальному статусу Украины. По его мнению, долги перед МВФ можно было бы легко погасить, если бы хотя бы на треть уменьшить объемы теневой экономики.

Как заявлял глава Национального банка Кирилл Шевченко, Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о создании специального финансового суда.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.