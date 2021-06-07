Компенсация за Крым: "Ощадбанк" подал апелляцию на отмену решения арбитража

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Глава правления банка подчеркнул, что решение Апелляционного суда никак не повлияло на финансовое состояние учреждения

Государственный банк "Ощадбанк" подал в кассационный суд Франции заявление об обжаловании решения апелляционного суда Парижа. Об этом сообщил председатель правления банка Сергей Наумов, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, решение касалось отсутствия у арбитража юрисдикции по делу о возмещении банку 1,3 млрд долларов убытков от аннексии полуострова Крым.

По словам Наумова, решение Апелляционного суда никак не повлияло на финансовое состояние банка.

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Напомним, 30 марта Апелляционный суд Парижа отклонил решение Международного арбитража от 26 ноября 2018 года по делу "Ощадбанка" против Российской Федерации о возмещении убытков, причиненных аннексией Крыма. Тогда в финучреждении завили, что "Ощадбанк" считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и таким, что противоречит устоявшейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах.