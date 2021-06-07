Компенсация за Крым: "Ощадбанк" подал апелляцию на отмену решения арбитража
Глава правления банка подчеркнул, что решение Апелляционного суда никак не повлияло на финансовое состояние учреждения
Государственный банк "Ощадбанк" подал в кассационный суд Франции заявление об обжаловании решения апелляционного суда Парижа. Об этом сообщил председатель правления банка Сергей Наумов, передает "Интерфакс-Украина".
Как отмечается, решение касалось отсутствия у арбитража юрисдикции по делу о возмещении банку 1,3 млрд долларов убытков от аннексии полуострова Крым.
По словам Наумова, решение Апелляционного суда никак не повлияло на финансовое состояние банка.
Напомним, 30 марта Апелляционный суд Парижа отклонил решение Международного арбитража от 26 ноября 2018 года по делу "Ощадбанка" против Российской Федерации о возмещении убытков, причиненных аннексией Крыма. Тогда в финучреждении завили, что "Ощадбанк" считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и таким, что противоречит устоявшейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах.