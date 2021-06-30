Компания Apple открыла официальный офис в Украине, - Минцифры

Также в компании появилась поддержка на украинском языке

Apple открыла официальный офис в Украине. Теперь компания планирует самостоятельно ввозить свою технику в Украину и контролировать магазины дилеров. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Facebook.

"Сегодня Apple открыла официальный офис в Украине. А только вчера в компании появилась поддержка на украинском языке. Такие новости свидетельствуют о высоком уровне доверия к Украине, которые усиливают наш имидж и привлекают новые инвестиции.

Apple планирует самостоятельно ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине.

Уже больше года мы с командой в тесном сотрудничестве с Apple как с европейским, так и с американским офисом. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей", - отметил глава Мінцифри.

По его словам, сейчас идет работа, чтобы адаптировать голосовой помощник Siri к украинскому языку, а также улучшить рекомендации Apple Music для украинских пользователей.

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Напомним, в конце прошлого года Apple искала аналитика аннотаций (Annotation Analyst) со знанием украинского языка для команды голосового помощника Siri. Это может свидетельствовать о том, что голосовой ассистент Apple уже вскоре заговорит на украинском.