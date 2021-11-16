Когда в Украину прибудут корабли с углем: Ответ Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Правительственный портал

По его словам, топливо поступит до конца этого или в начале следующего

Правительство ожидает, что семь кораблей с углем прибудут в Украину в конце ноября или в начале декабря. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на брифинге по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область.

"Мы ожидаем, что до конца этого месяца или в начале следующего месяца уголь в Украине уже будет. И, в принципе, мы выйдем на стандартные параметры, но и сейчас нам достаточно той мощности, которой обладает Украина. У нас базу обеспечивает атомная генерация, которая работает в большей мощности, чем прошлые осенне-зимние периоды. У нас есть наша гидрогенерация, ветрогенерация работает. Солнечная даже сейчас уже дает свою частичку. Работающие в киевском энергоузле ТЭЦ на газе подняты, но это технологические вопросы. То есть, в принципе, сейчас энергосистема Украина сбалансирована и полностью обеспечена электроэнергией", - сказал он.

По словам премьера, те случаи, когда где – то в отдельных населенных пунктах свет выключается на час или два, - это рабочие моменты ремонтов. Это планово, поэтому соответствующая информация есть на сайте Минэнерго.

"Там на каждый день каждое облэнерго подает план ремонтов, которые происходят в тех или иных населенных пунктах. С этим можно заранее ознакомиться", - добавил Шмигаль.

Как сообщалось ранее, запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины опустились ниже 400 тыс. тонн. За последнюю неделю запасы угля снизились на 21,1% (на 101,3 тыс. тонн).