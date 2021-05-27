КМУ продлил срок вступления в силу изменений в ВСО на оптовом рынке электроэнергии

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"Энергоатом" и "Укргидроэнерго" также должны дать прогнозные почасовые объемы электроэнергии

На заседании 26 мая Кабинет министров принял постановление, которым продлил срок вступления в силу изменений в положение о возложении специальных обязанностей (ВСО) на рынке электрической энергии до 15 июня. Соответствующий документ размещен на "Урядовом портале".

Как отмечается, документ вносит изменения в постановления Кабмина от 5 июня 2019 года № 483 и от 28 апреля 2021 года № 439.

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Таким образом правительство перенесло с 15 мая на 15 июня срок, до которого Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и государственная энергогенерирующая компания "Укргидроэнерго" должны заключить договора с поставщиками универсальных услуг о прямых поставках электроэнергии в июле 2021 года.

Кроме этого, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" обязаны предоставить поставщикам универсальных услуг прогнозные почасовые объемы электроэнергии, которые необходимы для удовлетворения потребностей бытовых потребителей в июне 2021 года.

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Напомним, накануне Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России.