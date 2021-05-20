Кличко ожидает роста тарифов на горячую воду и отопление

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Это может произойти после отмены регулирования цен на газ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правительство и "Нафтогаз", отменяя обязанность Нака поставлять предприятиям теплоснабжения газ по фиксированной цене и без предоплаты, оставляют 120 городов без горячей воды, а бюджетные учреждения - без газа. Об этом он сказал в видеообращении.

"Как председатель Ассоциации городов Украины я хочу выразить позицию представителей местного самоуправления. Сегодня сложилась критическая ситуация. С 20 мая прекращается обязанность НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по режиму "возложение специальных обязанностей".

Такой режим предусматривал обязательность поставки газа по фиксированной цене, без предоплаты. А его отмена означает, что теперь предприятия будут покупать газ у "Нафтогаза" или иных поставщиков по рыночным условиям", - сказал Кличко.

По его словам, "Нафтогаз "уже выставил неприемлемые условия".

"Цена выше 9 грн за 1 кубический метр, авансовая оплата, посуточное заказа объемов газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий Нака.

Это приведет к стремительному росту тарифов для населения и неплатежей за коммунальные услуги. А также - к непомерным расходам бюджетов территориальных общин на закупку природного газа для садиков, школ, больниц", - заявил мэр Киева.

Кличко напомнил, что 9 февраля 2021 года между правительством и "Нафтогазом", НКРЕКП и Ассоциацией городов Украины был заключен меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и поставки горячей воды.

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"Органы местного самоуправления взяли на себя и выполнили следующие обязательства: тарифы на услуги поставки тепла и горячей воды в течение отопительного сезона не выросли. А также было обеспечено бесперебойное предоставление этих услуг потребителям.

Впрочем правительство отказалось выполнить взятые на себя обязательства. В частности, не осуществляется компенсация потерь коммунальным предприятиям, что не позволяет начать подготовку к отопительному сезону. А также арестовывают счета коммунальных предприятий теплоснабжения, блокируют работу предприятий, люди остаются без заработной платы", - говорит Кличко.

По его словам, представители местного самоуправления требуют "немедленно разблокировать счета коммунальных предприятий и прекратить начисления непомерных штрафных санкций".

А также - "компенсировать потери коммунальных предприятий, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, гарантировать поставки газа в достаточных объемах коммунальным предприятиям на условиях наложенного платежа и по цене, которая учтена в действующих тарифах на тепло и горячую воду для населения".

Мэр Киева также призвал принять законопроект, что "обеспечит реструктуризации задолженности коммунальных предприятий за потребленный газ, списание штрафных санкций и возмещение разницы в тарифах".

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Ранее сообщалось, что в феврале стоимость отопления в жилых домах столицы выросла в среднем на 2 грн за 1 м2, что связано со снижением среднемесячной температуры воздуха.