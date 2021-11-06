Кличко назвал бюджет Киева на 2022 год

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По сравнению с ожидаемым выполнением бюджета за 2021 год, доходы вырастут на 3 млрд 305 млн грн

Доходы столицы в проекте бюджета на следующий год планируются в сумме более 68 млрд грн, расходы – более 66 млрд грн. Об этом сообщил городской председатель Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"В ближайшее время должны вынести на рассмотрение и принятие Киевсовета проект главного финансового документа города – бюджета на следующий год", - заявил он

По его словам, в сравнении с ожидаемым исполнением бюджета за 2021 год, доходы вырастут на 3 млрд 305 млн грн. Также в проекте бюджета предусмотрено погашение обязательств по внешним и внутренним заимствованиям – в сумме почти 2 млрд грн.

Кличко также отметил, что предусмотрены объемы капитальных расходов на объекты строительства, реконструкции и капремонты-в размере 13,2 млрд. В том числе, капитальные вложения – 6 млрд, на капитальные ремонты – 7,2 млрд.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины одобрила выводы и предложения к проекту закона О государственном бюджете на 2022 год как бюджетные выводы Совета.