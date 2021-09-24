Китай признал все операции с криптовалютами "незаконными": Биткоин снова просел

Биткоин Фото из открытых источников

Биткоин второй раз за неделю начал падать в цене

Центральный банк Китая объявил все транзакции с криптовалютой "незаконными" и запретил зарубежным криптовалютным биржам оказывать услуги инвесторам в стране. Об этом банк сообщил в пятницу, 24 сентября, сообщает Reuters.

Центральный банк Китая также заявил, что запретит финансовым учреждениям, платежным компаниям и интернет-фирмам содействовать торговле криптовалютой и усилит мониторинг рисков, связанных с такой деятельностью.

Сразу после объявления о признании криптовалюты "незаконной" в Китае, стоимость биткоина, согласно сайту Coin Desk упала на 3% и теперь составляет почти $43 тысячи.

Торговля криптовалютами является незаконной в Китае с 2019 года — тогда этот шаг предприняли, чтобы прекратить отмывание денег. Но люди могли торговать этими валютами, что и беспокоило Пекин.

Ранее сообщалось, что самая популярная криптовалюта в мире – Bitcoin 20 сентября, резко потеряла в себестоимости 10%.

Напомним, что ранее в Республике Эль-Сальвадор криптовалюта Bitcoin стала официальным платежным средством. Накануне страна закупила 400 биткоинов на сумму более 20 миллионов долларов США.

Кроме этого, Верховная Рада Украины легализовала виртуальные активы. Владельцы виртуальных активов смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании – регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.