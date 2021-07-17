Китай начал торговать квотами на углекислый газ

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Такой шаг вводится с целью оказания содействия сокращению выбросов СО2

Китай начал онлайн-торговлю квотами на выбросы углекислого газа, передает "Интерфакс-Украина".

Данный шаг был предпринят с целью оказания содействия сокращению выбросов СО2, заявило министерство экологии и окружающей среды КНР.

Торги стартовали на Шанхайской экологической и энергетической бирже с котировкой 48 юаней за тонну ($7,4). К закрытию рынка цена поднялась до 51,23 юаня ($7,92), то есть на 6,7%. За день были заключены сделки с объемом квот 4,1 млн тонн на общую сумму 210 млн юаней ($32 млн), по данным Shanghai Securities News.

Китайский рынок можно назвать крупнейшим в мире по масштабу охваченных им выбросов парникового газа, отмечает "Синьхуа".

Отметим, что торговля квотами-это процесс покупки и продажи разрешений на выброс СО2 и других парниковых газов. Получив распределенные квоты, предприятия могут продавать лишние объемы другим компаниям, которые в них нуждаются.

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Ранее сообщалось, что ученые зарегистрировали рекордную концентрацию углекислого газа в атмосфере. В последний раз такие значения достигались, когда в Антарктиде росли леса, а уровень океана был на несколько метров выше нынешнего. Антропогенные выбросы неуклонно увеличивают концентрацию углекислого газа в атмосфере.