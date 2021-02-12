Каждое дело, которое НАБУ направило в суд, стоило налогоплательщикам 70 миллионов гривен, – экс-министр внутренних дел

Анотолій Могилев

Каждое уголовное дело, которое НАБУ направило в суд, стоило налогоплательщикам, всем жителям Украины, 70 миллионов гривен.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" заявил бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев.

Анатолий Могилев, комментируя деятельность антикоррупционных органов в Украине, отметил, что действующая власть просто финансирует тех чиновников, которые выполняют ее команды и способствуют ее интересам в то время, когда власть должна отстаивать интересы простых граждан.

"Вот смотрите, например, НАБУ, имея за прошлый год миллиардный бюджет довело до завершения мизерное количество дел. При этом каждое уголовное дело, которое они направили в суд, стоило нам, налогоплательщикам, всем жителям Украины, 70 миллионов гривен. Каждое дело! Я очень сомневаюсь, что мы получим от этих дел отдачу. Хотя бы такую, которая бы возместила те деньги, которые были заложены в НАБУ", – подчеркнул экс-министр.

Анатолий Могилев продолжил: кроме НАБУ в Украине создано еще немало антикоррупционных органов, которые со всем борются, однако результат их работы нулевой.

"НАБУ, ГБР, они должны заниматься теми чиновниками, которые допустили необоснованно высокие тарифы для людей и с них взимать средства в пользу людей. Тогда можно будет говорить, что у нас работает госаппарат", – прокомментировал бывший чиновник.

Новости по теме: Правительство поддержало закон о праве Рады увольнять главу НАБУ

Напомним, ранее народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Григорий Мамка заявил, что на заработные платы сотрудникам ГБР и НАБУ расходуются чрезвычайные государственные средства тогда как их эффективность под огромным вопросом.