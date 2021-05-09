live
Новости » Экономика Читати новину українською

Карантинные 8 тысяч: Стало известно, до когда подавать заявки для получения выплат

Фото из открытых источников

Сделать это можно до 19 мая

Украинские физические лица-предприниматели (ФЛП) и наемные работники, которые не могли работать в "красных" областях из-за карантинных ограничений, до 19 мая смогут подать заявления для получения помощи от государства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. 

"На этой неделе очередной транш был направлен для выплаты средств наемным работникам и физическим лицам-предпринимателям, чья деятельность была приостановлена в "красных" зонах. Всего на эти нужды государство направило уже 600 млн грн", - отметил он. 

По словам Шмыгаля, получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в регионе.

"Если область была отнесена к "красной" зоне в течение февраля-марта, то обратиться за финансовой помощью можно через портал или приложение", - пояснил чиновник. 

Новости по теме: Новый порядок регистрации ФЛП: Что нужно знать об инициативе

Ранее сообщалось, что в Украине начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен ФЛПам и наемным работникам из красной зоны карантина, подавшим заявки на получение помощи первыми.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Лукашенко пригрозил Европе проблемами в связи с санкциями В случае "нападения на Беларусь" войска РФ будут в тылу страны, - Лукашенко Лукашенко определит, кто будет руководить Беларусью, если "президента застрелили" "Пора научиться себя вести". Лукашенко в присутствии Путина упрекнул Зеленского в недипломатичном поведении

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |