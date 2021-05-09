Карантинные 8 тысяч: Стало известно, до когда подавать заявки для получения выплат

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Сделать это можно до 19 мая

Украинские физические лица-предприниматели (ФЛП) и наемные работники, которые не могли работать в "красных" областях из-за карантинных ограничений, до 19 мая смогут подать заявления для получения помощи от государства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На этой неделе очередной транш был направлен для выплаты средств наемным работникам и физическим лицам-предпринимателям, чья деятельность была приостановлена в "красных" зонах. Всего на эти нужды государство направило уже 600 млн грн", - отметил он.

По словам Шмыгаля, получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в регионе.

"Если область была отнесена к "красной" зоне в течение февраля-марта, то обратиться за финансовой помощью можно через портал или приложение", - пояснил чиновник.

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Ранее сообщалось, что в Украине начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен ФЛПам и наемным работникам из красной зоны карантина, подавшим заявки на получение помощи первыми.