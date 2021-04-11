Какие ФЛП имеют право на "карантинные" 8 тысяч гривен: Правительство обнародовало перечень

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На помощь могут рассчитывать продавцы текстиля, мебели, книг, одежды, цветов и других групп товаров

Кабинет Министров определил список физических лиц-предпринимателей и наемных работников, которые смогут получить 8 тысяч гривен помощи от государства. Об этом сообщает "Урядовий портал".

Следовательно, согласно постановлению №329, государственная помощь предусматривается для ФЛП и наемных работников, которые задействованы в таких видах деятельности:

Розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;

Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;

Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;

Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;

Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;

Розничная торговля железными изделиями, строительными;

материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;

Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;

Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах;

Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;

Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах;

Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;

Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;

Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;

Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;

Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля другими неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;

Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;

Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью;

Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;

Другие виды розничной торговли вне магазинов;

Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания;

Поставка готовых блюд для событий;

Обслуживание напитками;

Демонстрация кинофильмов;

Организация конгрессов и торговых выставок;

Театральная и концертная деятельность;

Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;

Функционирование театральных и концертных залов;

Функционирование библиотек и архивов;

Функционирование музеев;

Функционирование спортивных сооружений;

Деятельность спортивных клубов;

Деятельность фитнес-центров;

Функционирование аттракционов и тематических парков;

Организация других видов отдыха и развлечений;

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

Деятельность по обеспечению физического комфорта.

Новости по теме: В Украине вступил в силу закон о выплате "карантинных" 8 тысяч гривен ФЛП

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала законопроект №5300, предусматривающий возобновление выплаты компенсации физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам, пострадавшим от карантина. Сумма разовой помощи составляет 8 тысяч гривен. Выплачивать ее начнут в течение 10 дней после подписания закона президентом и вступления в силу.