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Какие ФЛП имеют право на "карантинные" 8 тысяч гривен: Правительство обнародовало перечень

Фото из открытых источников

На помощь могут рассчитывать продавцы текстиля, мебели, книг, одежды, цветов и других групп товаров

Кабинет Министров определил список физических лиц-предпринимателей и наемных работников, которые смогут получить 8 тысяч гривен помощи от государства. Об этом сообщает "Урядовий портал". 

Следовательно, согласно постановлению №329, государственная помощь предусматривается для ФЛП и наемных работников, которые задействованы в таких видах деятельности:

  • Розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;
  • Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
  • Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;
  • Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля железными изделиями, строительными;
  • материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля другими неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
  • Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью;
  • Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
  • Другие виды розничной торговли вне магазинов;
  • Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания;
  • Поставка готовых блюд для событий;
  • Обслуживание напитками;
  • Демонстрация кинофильмов;
  • Организация конгрессов и торговых выставок;
  • Театральная и концертная деятельность;
  • Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
  • Функционирование театральных и концертных залов;
  • Функционирование библиотек и архивов;
  • Функционирование музеев;
  • Функционирование спортивных сооружений;
  • Деятельность спортивных клубов;
  • Деятельность фитнес-центров;
  • Функционирование аттракционов и тематических парков;
  • Организация других видов отдыха и развлечений;
  • Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
  • Деятельность по обеспечению физического комфорта.

Новости по теме: В Украине вступил в силу закон о выплате "карантинных" 8 тысяч гривен ФЛП

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала законопроект №5300, предусматривающий возобновление выплаты компенсации физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам, пострадавшим от карантина. Сумма разовой помощи составляет 8 тысяч гривен. Выплачивать ее начнут в течение 10 дней после подписания закона президентом и вступления в силу.

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