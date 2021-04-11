Какие ФЛП имеют право на "карантинные" 8 тысяч гривен: Правительство обнародовало перечень
На помощь могут рассчитывать продавцы текстиля, мебели, книг, одежды, цветов и других групп товаров
Кабинет Министров определил список физических лиц-предпринимателей и наемных работников, которые смогут получить 8 тысяч гривен помощи от государства. Об этом сообщает "Урядовий портал".
Следовательно, согласно постановлению №329, государственная помощь предусматривается для ФЛП и наемных работников, которые задействованы в таких видах деятельности:
- Розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;
- Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
- Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
- Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;
- Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля железными изделиями, строительными;
- материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
- Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах;
- Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
- Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
- Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
- Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
- Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля другими неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
- Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью;
- Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
- Другие виды розничной торговли вне магазинов;
- Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания;
- Поставка готовых блюд для событий;
- Обслуживание напитками;
- Демонстрация кинофильмов;
- Организация конгрессов и торговых выставок;
- Театральная и концертная деятельность;
- Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
- Функционирование театральных и концертных залов;
- Функционирование библиотек и архивов;
- Функционирование музеев;
- Функционирование спортивных сооружений;
- Деятельность спортивных клубов;
- Деятельность фитнес-центров;
- Функционирование аттракционов и тематических парков;
- Организация других видов отдыха и развлечений;
- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- Деятельность по обеспечению физического комфорта.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала законопроект №5300, предусматривающий возобновление выплаты компенсации физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам, пострадавшим от карантина. Сумма разовой помощи составляет 8 тысяч гривен. Выплачивать ее начнут в течение 10 дней после подписания закона президентом и вступления в силу.