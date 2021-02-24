Как "отбить" деньги за более дешевый газ: Политолог разоблачил "схему"

Александр Лазарев Фото из открытых источников

Александр Лазарев напомнил о подорожании газа для теплокоммунэнерго

В Украине снизили цену на газ для населения, но из-за повышения стоимости газа для теплокоммунэнерго эти средства "отобьют" обратно.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил политолог Александр Лазарев.

Гость студии обратил внимание на то, как власть, ограничив предельную цену на газ, забирает средства из карманов украинцев в другой способ.

"Какая ситуация в этом месяце произошла: когда они 10 числа встречаются с представителями теплокомунэнерго, обещают, что планку повышать не будут по стоимости, а 11 числа забывают об этом и повышают стоимость газа для теплокомунэнерго, а стоимость тепла на 60% состоит из стоимости газа. Это что получается? Здесь мы вам поставили планку 6,99, но здесь мы у вас напрямую забирать не будем, потому что лично президент просил - ребята, придумайте схему, чтобы не напрямую, чтобы я здесь красиво выглядел. Соответственно, ребята подумали, на схемах у них рука набита, вместе с Коболевым в "Нафтогазе" не первый год в бою. Они придумали красивую схему. Сделали так: здесь - 6,99, на 4,33 грн дешевле, чем могли бы вам продавать, но через теплокомунэнерго мы эти деньги отобьем, плюс доставка - и того получается где-то 10,5 грн на кубометре газа. Всем хорошо, кроме нас с вами", – сказал Александр Лазарев.

Политолог резюмировал: "А чтобы теплокомунэнерго могли выплатить, они потом еще будут компенсировать с бюджета и говорить, что это не напрямую, но в бюджете же наши деньги!".

Ранее сообщалось, что компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в марте на уровне 6,86 грн за кубический метр с НДС и без стоимости распределения. В то же время для клиентов, которые в прошлом году оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится.

Добавим, в Украине 8 газоснабжающих компаний установили цену на голубое топливо в марте ниже предельной (от 6,70 грн до 6,97 грн за кубометр).