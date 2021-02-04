Кабмин заинтересован в ускорении инфляции для разогрева экономики, - Шмигаль

Денис Шмыгаль на встрече с турецкими инвесторами Правительственный портал

Цены на потребительские товары для граждан будут расти для экономического роста

Кабинет министров Украины заинтересован в ускорении инфляции. В таком случае восстановление экономики в 2021 году может быть немного выше, чем правительственный прогноз. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время мероприятия "глобальный обзор экономики Украины" Европейской Бизнес Ассоциации, который транслировался на Youtube.

Как напомнил Шмигаль, международные финансовые организации и рейтинговые агентства прогнозируют восстановление экономики Украины после кризиса. Прогноз правительства на 2021 год дает рост ВВП на 4,6%. При этом ожидается достаточно низкая инфляция.

"Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция сегодня, если говорить экономическим языком, разогревала экономику и давала еще лучшие возможности для развития и увеличения ВВП не только на 4,6%, а возможно даже и выше", - сказал он.

Новости по теме: Инфляция в Украине ускорилась: как выросли цены за последний год

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 7%.