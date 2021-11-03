Кабмин выделил еще 3,5 миллиарда на строительство и содержание местных дорог

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Распоряжение с правками правительство приняло на сегодняшнем заседании

Кабинет министров Украины дополнительно выделил 3,5 млрд грн на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание дорог местного значения, улиц и местных дорог коммунальной собственности. Об этом говорилось в распоряжении правительства.

"Дополнительная субвенция распределяется за счет перевыполнения доходов государственного дорожного фонда в 2021 году. Предполагается, что 10% от общей суммы дополнительного объема субвенции будет направлено в бюджет города Киева, 90% – местным бюджетам (кроме Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствующей административно-территориальной единице по состоянию на 1 января 2020 года", – говорится в пояснительной записке.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в некоторые законы, Бюджетный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установки платы за использование автомобильных дорог общего пользования.

Так, предлагалось ввести оплату за пользование дорогами государственного значения для грузовиков более 12 тонн.

Кроме этого, на дорогах Украины с 3 ноября заработали еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

В частности новые камеры появились на дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого и Запорожской области.