Кабмин выделил 1,8 млрд грн для поддержки украинского экспорта

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

По словам Шмыгаля, рост экспорта сыграл важную роль в восстановлении экономики

На заседании 18 августа Кабинет министр согласовал выделение 1,8 млрд грн, которые будут направлены на поддержку украинского экспорта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Приняли решение об увеличении уставного капитала Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн. Это позволит расширить экспансию украинских товаров на зарубежные рынки", - отметил глава правительства.

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Кроме этого, Шмыгаль напомнил о росте ВВП и отметил, что важную роль в восстановлении экономики сыграл рост украинского экспорта, который за пол года вырос на 31%, или на 7 млрд долларов.

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Напомним, ранее Государственный комитет статистики Украины провел оценку реального валового внутреннего продукта и сообщил о его увеличении на 5,4% во II квартале.