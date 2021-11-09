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Кабмин возьмет кредит на 250 млн евро у Cargill для пополнения госбюджета

Фото из открытых источников

С 2019 года правительство регулярно привлекает аналогичные кредиты у Cargill

Кабинет министров привлечет до 250 миллионов евро кредита от американской агрокомпании Cargill, которая ранее хотела поддержать ирригационную реформу в Украине. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Так, украинское правительство возьмет два кредита-на три года под 5,15% годовых и на пять лет под 5,85% годовых. Проценты будут выплачиваться ежеквартально.

Также Кабмин поручил Министерству финансов внести в проект Государственного бюджета на 2022 год расходы на погашение и обслуживание государственных кредитов.

Известно, что осенью 2019 года правительство также привлекло кредиты Cargill на сумму 250 млн евро. По данным Минфина, долг перед Cargill на конец сентября этого года составил 58 млн долларов.

Cargill — один из крупнейших мировых производителей пищевых и сельскохозяйственных продуктов, занимается, в частности, продажей зерна, масла, сахара, какао, говядины, свинины, мяса индейки. Штаб-квартира расположена в Миннеаполисе (штат Миннесота, США).

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Напомним, ранее предполагалось, что Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре может начать просмотр программы Stand-by. Таким образом, Украина планировала получить выплату в размере примерно 700 млн долларов.

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