Кабмин увеличил субсидии жителям на линии разграничения с ОРДЛО

Субсидия

Домохозяйства могут получить в среднем 2,5 тыс. гривен помощи

Кабинет министров Украины одобрил увеличение субсидий в отопительный сезон для жителей на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Facebook.

По ее словам, увеличение начислений профинансируется из бюджетной программы Минсоцполитики.

"Проблема в том, что местные жители на линии соприкосновения вынужденно используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений, потому что их дома остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. То есть эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии", - говорится в сообщении.

При этом Верещук подчеркнула, что украинское правительство решило так изменить порядок начисления жилищных субсидий в отопительный сезон, чтобы увеличить их размер.

В частности, около 12 тысяч домохозяйств могут получить субсидию в среднем на сумму 2,5 тысячи гривен.

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Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины утвердил порядок погашения задолженностей по пенсионным выплатам жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

А для реализации соответствующего акта будут необходимы дополнительные 6,1 млрд гривен.