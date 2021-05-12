Кабмин увеличил дотации животноводам: Кто и сколько получит

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Государство будет компенсировать аграриям до 80% стоимости сельскохозяйственных животных

Кабинет министров Украины принял постановление, которым перераспределил бюджет государственной поддержки аграрного сектора в 2021 году и увеличил размер помощи отрасли животноводства и переработки агропродукции. Соответствующее постановление с доработкой в течение одного дня принято на сегодняшнем заседании правительства, передает УНИАН.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что необходимый объем средств для господдержки животноводства в 2021 году составляет 1,15 млрд грн при первоначальном плане выделить на эту отрасль 1 млрд грн.

Также увеличивается размер компенсации сельхозпроизводителям за покупку племенных животных (коров, свиней, овец и др.) до 80% с 50% от суммы.

В частности, максимальный размер компенсации за покупку коров увеличен до 50,4 тыс. грн за одну голову (с 31,5 тыс. грн), свиней - до 16 тыс. грн (с 10 тыс. грн), овец и баранов - до 17,6 тыс. грн (с 11 тыс. грн), пчелиные матки и пакеты - до 160 и 800 грн за штуку соответственно (с 100 и 500 грн).

Кроме того, постановлением увеличивается размер компенсации за строительство животноводческих комплексов, который ранее составлял 30% стоимости – до 70% сельскохозяйственным кооперативам и до 50% другим субъектам хозяйствования.

Отныне государство еще и будет покрывать до 50% стоимости строительства объектов для хранения и переработки зерна вместо 30%.

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