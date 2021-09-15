Кабмин утвердил проект Госбюджета-2022: Главные цифры

Из открытых источников

Его передадут на регистрацию в Верховной Раде

Кабинет министров принял проект государственного бюджета на 2022 год. За него проголосовали на заседании правительства в среду, 15 сентября.

Ключевые приоритеты бюджета: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

Основные макроэкономические параметры: уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, роста зарплат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, рост ВВП.

На медицинскую отрасль в проекте госбюджета предусмотрено 193 млрд грн. Это на 31 млрд больше, чем в 2021 году. Такое увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 тысяч гривен. Средняя зарплата врача будет выше 22,5 тысячи.

Наобразование правительство предлагает выделить 190 млрд грн — на 21 млрд больше, чем в этом году. Таким образом планируют повысить зарплаты учителей, стипендии в 1,5-2,5 раза стипендий для студентов вузов и профессионально-технических учреждений.

Бюджет Пенсионного фонда в проекте госбюджета — 531 млрд грн, что на 31 млрд больше 2021-го года. Правительство с 1 марта запускает индексацию всех пенсии (это будет ежегодно) — это дополнительные 28,2 млрд грн. Доплаты военным пенсионерам — 10,6 млрд грн. Перерасчет пенсий чернобыльцам — дополнительно 2,5 млрд грн.

Также с 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70 — 75 лет должны установить ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн.

Что касается сектора обороны и безопасности, то Кабмин предлагает увеличить денежное обеспечение военных на 7,7 млрд грн, а также выделить "рекордные средства" на программу развития вооружения и военной техники. Также 5,5 млрд грн предлагают выделить для обеспечения жильем участников АТО/OOC со статусом внутренне перемещенных лиц

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Ранее премьер-министр Денис Шмигаль уверял, что проект государственного бюджета Украины на 2022 год будет передан чиновниками в Верховную Раду вовремя.

Впоследствии он сообщил, что госбюджет-2022 впервые будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации.