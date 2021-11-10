Кабмин утвердил порядок погашения задолженности по выплате пенсий жителям ОРДЛО

Для реализации соответствующего акта будет необходимо дополнительно 6,1 млрд гривен

Кабинет министров Украины утвердил порядок погашения задолженности по пенсионным выплатам жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в материалах заседание правительства .

Как отмечается, пенсионные выплаты за прошлые периоды, в том числе начисленные на исполнение решений суда, проводятся получателям пенсий по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда за счет средств госбюджета на соответствующий год.

Для реализации соответствующего акта будет необходимо дополнительно 6,1 млрд гривен.

По состоянию на апрель 2021 года в Пенсионном фонде учитывается 76,7 млрд гривен пенсий, которые не были выплачены пенсионерам из ОРДЛО.

Кроме того, отмечается, что этот порядок позволит получить невыплаченные пенсии в случае смерти пенсионера.

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Ранее сообщалось, что на портале и в приложении "Дія" с ноября можно будет оформить пенсии и субсидии.

К слову, в Пенсионном фонде Украине заявили, что дефицит ПФУ продолжает расти. Дефицит средств достиг 14,7 млрд гривен.