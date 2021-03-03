Кабмин утвердил план борьбы с выводом средств в офшоры

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Он предполагает обмен информации с иностранными налоговыми органами

Кабинет министров Украины утвердил план действий, которые будут касаться борьбы с офшорами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Решением Кабинета Министров 3 марта утвержден план мероприятий по недопуску уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращения отмывания средств в офшорных зонах", - говорится в сообщении.

План предусматривает следующие меры:

обеспечение обновления украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР;

предотвращение незаконного вывода средств за границу, в том числе в оффшорные зоны, незаконному перемещению товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов);

представление правоохранительным органам обобщенных материалов, сформированных по результатам осуществления мониторинга финансовых операций, и выявление таких, которые могут быть связаны с легализацией доходов от налоговых преступлений;

введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности в соответствии с общим стандартом отчетности (CRS).

Также предполагается дальнейшая имплементация Плана действий BEPS путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов.

"Еще один пункт плана направлен на применение мер налогового контроля по предотвращению рисков необоснованного формирования плательщиками налога на добавленную стоимость налогового кредита с учетом категории риска субъектов хозяйствования ― участников схем уклонения от налогообложения", - отметили в Минфине.

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз готовится к ужесточению антиофшорной политики. Поскольку, по мнению специалистов, сейчас она является неэффективной.