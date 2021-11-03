Кабмин установил субсидии и льготы на обслуживание счетчиков воды и тепла

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Они будут предоставляться до 1 мая 2022 года

Кабинет министров Украины установил субсидии и льготы на обслуживание счетчиков воды и тепла для помещений с индивидуальным отоплением. Об этом говорилось в постановлении правительства.

Как отмечается, субсидии и льготы будут предоставляться до 1 мая 2022 года.

"Установить, что льготы и жилищные субсидии потребителям коммунальных услуг собственникам (совладельцам) помещений, оборудованных индивидуальными системами отопления и/или горячего водоснабжения, на взносы за установление, обслуживание и замену узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии (при условии их применения) предоставляются до 1 мая 2022 года", - говорится в документе.

Кроме этого, областным ОГА и КГГА поручено обеспечить предоставление поставщиками тепла и воды информации органам соцзащиты о переходе от уплаты взносов за обслуживание и замену счетчиков платы за абонентское обслуживание для получателей жилищных субсидий и льгот.

Напомним, что средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривен.

Так, в зависимости от условий потребления жилищно-коммунальных услуг, состава домохозяйства, уровня тарифов эта сумма может составлять и 3-5 тысяч гривен. Сейчас субсидия назначена уже более 2,5 миллиона домохозяйств, из них автоматически - почти 2 миллионам.