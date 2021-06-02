Кабмин разрешил получать пенсию и соцпомощь наличными до 2023 года
По-прежнему выплаты будут доставлять по почте
Кабинет министров отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета, что было запланировано на сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".
Согласно сообщению, текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через "Укрпочту" будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года. Причиной переноса стала неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытие банковских отделений.
Как отмечается, сейчас банкоматы имеются только в 4% городов Украины, а это означает, что 13 млн украинцев не имеют доступа и возможности пользоваться банковскими услугами, а "Укрпочта" покрывает 100% населенных пунктов.
Известно, что правительство 26 мая приняло соответствующие изменения в постановление № 277 "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины".
В то же время граждане могут подать заявление в ПФУ об изменении способа получения пенсии лично, либо отправив пакет документов по почте.
Напомним, ранее в Минсоцполитики заявили, что с 1 сентября пенсии и денежное пособие будут начисляться на банковский счет, за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.
Также с 1 апреля Кабинет министров Украины повысил тарифы на оплату услуг "Укрпочты", связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежных пособий населению в наличной форме.
Кроме того, в Кабмине отметили, что пенсионеры, которые по объективным причинам не могут перейти на карточное обслуживание в банках, будут и дальше получать выплаты через "Укрпочту".