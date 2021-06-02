Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизельное топливо

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Ранее Минэкономики обнародовало расчеты средней стоимости топлива

Кабмин принял решение внести изменения в постановление о регулировании предельной цены на бензин и дизельное топливо. В частности, речь идет о расчетах их средней стоимости. Об этом сообщает Укринформ.

Как указано в пояснительной записке, внесены изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года, которая постановлением от 14 мая 2021 года дополнена пунктом, согласно которому Кабмин установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн/литр и бензина - не выше 5 грн/литр.

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Изменения этого пункта предусматривают, что средняя стоимость дизельного топлива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", осуществленных на основе данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ плюс издержки в размере 27 долл./тонна.

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Напомним, ранее Министерство экономики Украины обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня.