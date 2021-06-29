Кабмин продлил режим ПСО и действующий тариф на электроэнергию для населения

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Они будут действовать до конца июля

Кабинет Министров продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил стоимость света для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час. Об этом говорится в постановлении правительства № 659 от 29 июня.

В частности, этим документом вносятся изменения в постановления Кабмина № 483 от 5 июня 2019 года "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".

Ссылаясь на потребность в дополнительном времени для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта, правительство постановило, что действующий механизм специальных обязательств и тариф на электроэнергию для населения будет действовать до 1 августа.

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Напомним, на заседании 26 мая Кабинет министров принял постановление, которым продлил срок вступления в силу изменений в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на оптовом рынке электрической энергии до 15 июня.

Впоследствии в Минэнерго заявили, что проводят разработку новой модели возложения спецобязательств на участников рынка электрической энергии (ПСО), на основе которой формируются тарифы на электроэнергию для населения.