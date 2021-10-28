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Кабмин предлагает внедрить е-аудит: что это значит

Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Правительство поддержало соответствующий законопроект

Кабинет Министров предлагает внедрить электронные проверки-е-аудит. Об этом говорится в материалах заседания правительства.

В частности, налогоплательщики будут обязаны подавать в налоговую службу экспортированные из исходной системы учета достоверные данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств.

Кроме того, они должны будут предоставить изменения в фінстані плательщика налогов за отчетный год в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T) в течение 60 календарных дней, следующих за последним днем отчетного года.

Для крупных налогоплательщиков обязанность возникает с 1 января 2025 года, для других плательщиков - с 1 января 2027 года.

За непредставление, несвоевременное представление, представление с ошибками предусмотрена ответственность.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №4551, которым предполагается введение штрафов за препятствование или непроведение аудита дорог

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