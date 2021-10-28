Кабмин предлагает внедрить е-аудит: что это значит
Правительство поддержало соответствующий законопроект
Кабинет Министров предлагает внедрить электронные проверки-е-аудит. Об этом говорится в материалах заседания правительства.
В частности, налогоплательщики будут обязаны подавать в налоговую службу экспортированные из исходной системы учета достоверные данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств.
Кроме того, они должны будут предоставить изменения в фінстані плательщика налогов за отчетный год в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T) в течение 60 календарных дней, следующих за последним днем отчетного года.
Для крупных налогоплательщиков обязанность возникает с 1 января 2025 года, для других плательщиков - с 1 января 2027 года.
За непредставление, несвоевременное представление, представление с ошибками предусмотрена ответственность.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №4551, которым предполагается введение штрафов за препятствование или непроведение аудита дорог.