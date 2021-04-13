В Украине хотят увеличить выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч гривен

Выплата будет проводиться единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма будет выплачиваться в течение 36 месяцев

Министерство социальной политики подготовило проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" по увеличению размера помощи при рождении ребенка . Впервые с 2014 года предлагается увеличить размер выплат и установить ежегодную индексацию. Об этом сообщает Федерации профсоюзов Украины .

Как отмечается, помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка назначается в размере 50 тыс. гривен. Выплата пособия будет проводиться одноразово в размере 25% общего размера пособия, остальная сумма пособия будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Сейчас размер такой помощи составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.

Кроме того, планируется установить, что размер пособия при рождении ребенка, ежегодно с 1 января увеличивается на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года), который утверждается Кабинетом министров Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине тариф на роды вырастет до более 10 тыс. грн. С 1 апреля 2021 года больницы должны получать от государства на 2 тыс. грн больше на оказание медицинской помощи во время родов.