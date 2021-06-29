Правительство перенесло 400-гривневые доплаты для пенсионеров с июля на октябрь

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С 1 июля индексация пенсий коснется миллиона украинцев, доплата составит 100 гривен

Кабинет министров Украины перенес начало доплаты к пенсиям для лиц старше 75 лет с июля на октябрь этого года. Об этом говорится в изменениях в постановление правительства №127 от 22 февраля

Также изменения коснулись постановления №849 от 16 сентября 2020 года "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем", в пунктах, которые предусматривают с 1 июля доплату в размере 400 гривен для граждан, которым исполнилось 75 лет до достижения ими 80 лет, "июль" заменен на "октябрь".

Напомним, с 1 июля индексация пенсий коснется миллиона украинцев, доплата составит 100 гривен.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, задержка выплаты в 400 гривен для пенсионеров от 75 лет вызвана тем, что у государства "немножечко недостаточно ресурса".

Ранее глава Министерства социальной политики Марина Лазебная заявила, что с 2028 года 60-летним гражданам, которые хотят уйти на пенсию, нужно будет иметь 35 лет стажа.