Кабмин ожидает стабилизацию цен на продукты в конце марта, - Шмыгаль

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Также он прокомментировал повышение цен на бензин

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что стабилизация цен на продукты питания ожидается в конце марта, а также связал ускорение инфляции в Украине с объективными факторами, а также попытками монопольного сговора и манипуляций на рынке. Об этом он рассказал во время заседания правительства 10 марта.

"На этой неделе были опубликованы данные Госстата, в которых мы видим определенное ускорение инфляционных процессов. Правительство в ежедневном режиме оценивает данные о ценах на социальные товары и ценах на продукты, которые растут больше всего. Уже сейчас могу сказать: рост происходит и из-за объективных факторов, но также мы фиксируем попытки монопольных заговоров и манипуляций. Сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, что должно сбалансировать цены", - рассказал глава Кабмина.

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Также Шмыгаль уточнил, что такая же ситуация касается цен на бензин, ведь сейчас цены на нефть находятся практически на двухлетнем максимуме.

"В то же время мы так же говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. И я уверен, что в ближайшее время мы увидим результат их работы", - добавил премьер.

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Напомним, по данным Госстата, в феврале 2021 года потребительские цены выросли на 1% по сравнению с январем, а с начала года – на 2,3%, в то же время в годовом измерении (к февралю 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%.