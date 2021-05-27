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Кабмин отменил счета для ТКЭ со спецрежимом использования с октября

Здание Кабинета министров в Киеве

 Европейская правда

Решение было принято правительством накануне

Кабинет министров отменил счета для предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) со специальным режимом использования с октября. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 26 мая № 520.

"Текущие счета со спецрежимом использования, открытые теплоснабжающими и/или теплогенерирующими организациями и их структурными подразделениями для зачисления средств, поступающих за потребленную тепловую энергию и/или предоставленные коммунальные услуги по централизованному отоплению, услуги по поставке тепловой энергии, услуги по централизованному снабжению горячей водой, услуги по снабжению горячей водой по всем категориям потребителей, остаются действующими не позднее чем до 1 октября 2021 года", - сказано в нем.

Также отмечается, что со дня вступления в силу постановления средства, поступающие на счета со спецрежимом использования, перечисляются в день поступления уполномоченным банком на текущие счета предприятий ТКЭ в полном объеме.

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Ранее Кабинет министров Украины отказался продлевать действие специальных обязательств (ВСО) на рынке газа для предприятий теплокоммунэнерго и возлагать на "Нафтогаз" обязательство продавать газ для них по фиксированной цене.

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