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Кабмин определился с органом, который будет лицензировать пенсионные фонды

Фото из открытых источников

По словам Шмыгаля, такой шаг позволит работать только профессиональным и ответственным компаниям

Кабинет министров решил, что лицензированием накопительных пенсионных фондов будет заниматься Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль. 

"Правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения", - отметил чиновник.

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По его словам, это необходимый шаг к подготовке инфраструктуры для функционирования пенсионных фондов. Также речь идет о механизме, который позволяет работать исключительно профессиональным и ответственным компаниям.

"Мы нацелены продолжать пенсионную реформу и создавать эффективные механизмы финансовых накоплений, чтобы украинцы получали достойные пенсии", - подытожил Шмыгаль.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил введение санкций против Беларуси. В течение месяца соответствующий санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). 

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