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Кабмин определил семь признаков трудовых отношений: Что это будет означать для неоформленных работников

Правительство Дениса Шмыгаля Кабинет министров

Далее проект закона будет направлен в Верховную Раду Украины

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании одобрил проект изменений Кодекса законов о труде Украины относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как отмечается, документом предусматривается определение на законодательном уровне понятие трудовых отношений и введение принципа презумпции наличия трудовых отношений.

В частности, законопроектом определяется семь признаков их наличия:

  1. выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;
  2. осуществление регулирования процесса труда, который носит постоянный характер и не предусматривает установление лицу конкретного определенного результата за определенный период;
  3. выполнение работы на определенном или согласованном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных ею правил внутреннего трудового распорядка;
  4. организация условий труда, в частности, предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы;
  5. систематическая выплата лицу, выполняющему работу, вознаграждения;
  6. установка лицом, в интересах которого выполняются работы, продолжительности рабочего времени и времени отдыха;
  7. возмещение поездок и других финансовых расходов, связанных с выполнением работы, лицом, в интересах которого выполняется работа.

"При этом работа может быть признана выполняемой в рамках трудовых отношений, если имеются по крайней мере три из перечисленных признаков. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению места работы", - добавили в ведомстве.

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Напомним, 5 февраля Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" и ввела электронные трудовые книжки.

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