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Кабмин обязал АЗС декларировать рост цен на бензин и дизельное топливо

Фото из открытых источников

Декларирование вводится при росте розничных цен более чем на 1%

Кабинет министров Украины ввел декларирование при росте розничных цен на бензин и дизельное топливо более чем на 1%. Соответствующее постановление №450 обнародовано на Правительственном портале

"Декларирование изменения розничных цен на бензины марки А-92 и А-95 и дизельное топливо осуществляется субъектом хозяйствования в отношении объекта (заведения) розничной торговли в случае увеличения розничной цены товара на 1% и более по сравнению с розничной ценой на момент декларирования за 20 дней до начала применения розничной цены, которая декларируется, без учета дня декларирования", - говорится в приложении к постановлению.

Кроме того, этим постановлением правительство дополнило перечень товаров, имеют существенную социальную значимость, такими позициями: бензин марки А-92, бензин марки А-95, дизельное топливо.

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Ранее сообщалось, что в Украине будут обнародовать результаты проверок качества топлива. Все подразделения Госэкоинспекции в тестовом режиме работают с системой оперативного взаимного оповещения о продукции, что представляет серьезный риск.

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