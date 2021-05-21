Кабмин объявил конкурс на должности четырех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

НАФТОГАЗ. Фото GettyImages / Global Images Ukraine

В то же время, досрочно прекращены полномочия Роберта Бенша как представителя государства

Согласно распоряжению Кабинета министров от 19 мая 2021 года правительство официально переизбрало членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" четырех человек до проведения конкурса на их должности, который начнется 1 июня. Об этом говорится в распоряжении правительства № 494-р.

Как отмечается, Лескуа Бруно Жана Гастона, Людо Ван дер Хейдена, Споттисвуд Клэр Мэри Джоан были переизбраны до согласования победителей конкурса на должности независимых членов наблюдательного совета.

Аналогично, до назначения на должности переизбраны двое представителей государства - Наталья Бойко и Юлия Ковалив.

Отдельно отмечается, как для независимых представителей, так и государственных, максимальный срок действия полномочий – один год.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия Роберта Бенша как представителя государства.

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Напомним, на заседании 28 апреля правительство приняло решение по увольнение с должности главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

Впоследствии Кабинет Министров Украины принял решение о назначении исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз".

Позже все члены наблюдательного совета "Нафтогаза", которые присутствовали на заседании 30 апреля, подали в отставку. Согласно корпоративным процедурам прекращение полномочий вступило в силу 14 мая 2021 года.

В свою очередь, Кабинет министров Украины призвал наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Однако, 14 мая пять из шести членов наблюдательного совета "Нафтогаза" сложили полномочия.