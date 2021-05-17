Кабмин не будет продлевать газовое PSO для ТКЭ: Тарифы на тепло и горячую воду могут вырасти в 2-3 раза, - эксперт

Кабмин не будет продлевать действие PSO, в рамках которого "Нафтогаз" считал цены газа, отпускаемого производителям тепла, по утвержденной правительством формуле. В результате, либо тарифы на тепло и горячую воду в городах вырастут в 2-3 раза, либо в ущерб другим статьям расходов вырастут бюджетные отчисления для компенсации тепловикам из городских бюджетов. Об этом Алена Голубева пишет в статье "Реформа по-украински: Платежки на тепло и горячую воду могут вырасти в 2-3 раза" на сайте 112ua.tv.

В статье приводится заявление заместителя министра развития громад и территорий Наталии Хоцянивской на выездном заседании объединения "Укртеплокомунэнерго", непубличном мероприятии, которое посетил корреспондент 112ua.tv. В ходе прямого включения на заседании в Житомире Хоцянивская от имени Министерства заявила, что Минрегион не будет инициировать продолжение PSO после 20 мая. "В любом случае закон о рынке природного газа начал работать. 11 предприятий с 1 мая заключили новые договора с "Нафтогаз Трейдинг" на новых условиях. Если 11 смогли это сделать, то и для остальных это не проблема", - сказала замминистра.

"Слова Хоцянивской следует расценивать как то, что Кабмин идет на отмену PSO, и после 20 мая его продлевать не будут", - пояснил 112ua.tv участник заседания, заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины Ярослав Рабошук.

Ранее на сайте "Нафтогаза" сообщалось только о двух предприятиях, заключивших договора с коммерческим подразделением НАК, – "Киевтеплоэнерго" и теплопоставляющее предприятие Харькова. 112ua.tv направил запрос в пресс-службу "Нафтогаза" с просьбой назвать остальные девять предприятий, а также озвучить, по какой цене они покупают газ. На момент сдачи материала в пресс-службе ответа не дали.

Голубое топливо – самая крупная статья расходов тепловиков. При таких ценах на газ тарифы на тепло могут повыситься в 2-3 раза, говорят эксперты.

"Минрегион озвучивал модели нагрузки на домохозяйства при различной цене газа в тарифах на совещании с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля. Мы их видели. При цене, которую тепловикам предложил "Нафтогаз", - 8300 за 1 тыс. куб. м в среднем, тариф тепла должен повыситься минимум в два раза. И это при том, что "Нафтогаз" предлагает самую низкую цену. У частных поставщиков, с учетом еще двух гривен за распределение оператору ГРС, газ будет стоить в пределах 11 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Это еще примерно 30% плюс к тарифу (а соответственно и к платежке, - ред.). Есть понимание, что при таких ценах на газ тарифы на тепло могут повыситься в 2-3 раза", - сказал 112ua.tv Ярослав Рабошук.