Кабмин хочет, чтобы ЕСВ и единый налог платили не ежеквартально, а ежемесячно

Заседание Кабинета министров Украины Правительственный портал

Целью этого является обеспечение своевременности исчисления страхового стажа

Кабмин согласовал законопроект, который предлагает изменить налоговый период с квартального на месячный для подачи налогоплательщиками. Такое решение приняли во время заседания, передает "Экономическая правда".

Согласно пояснительной записке к законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц", его цель - обеспечение своевременности исчисления страхового стажа.

А также-обеспечение своевременности назначения и получения пенсионных и других выплат по соцстрахованию.

Проект закона разработал Пенсионный фонд по собственной инициативе.

Отмечается, что сейчас для плательщиков ЕСВ и единого налога предусмотрено представление отчетности с установлением квартального периода отчета (отчет подается в течение 40 дней после окончания отчетного квартала).

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Но, говорится в записке за подписью главы Минсоцполитики, объединение отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц с квартальным периодом отчетности привело к:

отсрочки (от 1 до 3 месяцев) поступление в реестр сведений о зарплате работников, уплату ЕСВ, страховой стаж и несвоевременности включения отчетных периодов для расчета соцвыплат (временная нетрудоспособность, безработица, начисления пенсии);

ослабление платежной дисциплины в части суммы единого взноса;

смещение срока (от 1 до 3 месяцев) расчета показателей средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы;

невозможности проведения своевременного ежемесячного анализа основных показателей, которые влияют на наполнение Пенсионного фонда.

Поэтому предлагают внести изменения в Налоговый кодекс.

В Минсоцполитики заявляют, что обеспечение направления Налоговой ежемесячно данных об оплате работодателем единого взноса позволит ежемесячно рассчитывать страховой стаж.

Для субъектов хозяйствования также называют негативное влияние незначительное увеличение времени на представление ежемесячной отчетности.

Если законопроект поддержит Рада, изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.

После принятия закона предусматривается переходный период на пол года для приведения всех нормативных актов в соответствие с новыми требованиями.

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Ранее сообщалось, что женщина из Львовской области обратилась в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просит суд обязать Кабинет министров увеличить размер единого социального взноса (ЕСВ) до 42%.