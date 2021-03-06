К программе "Доступная ипотека 7%" могут присоединиться еще 12 банков

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Сейчас к программе присоединились семь украинских банков

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что к государственной программе "Доступная ипотека 7%" могут присоединиться еще 12 банков. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова".

"Сейчас есть определенные уполномоченные банки, их на сегодня 7, будет еще 12",- отметил глава Минфина.

О каких именно банках идет речь, Марченко не уточнил и напомнил, что вся необходимая информация по поводу кредитования в рамках данной программы находится на сайте Фонда развития предпринимательства.

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Ранее сообщалось, что первые семь украинских банков подписали с Фондом развития предпринимательства соглашения о компенсации из госбюджета части кредитной ставки до уровня 7% годовых. По словам министра финансов Сергея Марченко, это государственные ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк и частные - "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк и Кредобанк.