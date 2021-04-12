К Пасхальным праздникам цены на продукты будут оставаться стабильными – - Минэкономики

Пасхальная корзина Фото из открытых источников

Сейчас рост цен остановился и оснований для дальнейшего роста не видно

К Пасхальных праздников цены на продукты будут оставаться стабильными. Представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что ближайший месяц увеличения цен на яйца и мясо птицы не предвидится. Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на оценки представителей ритейла.

"По данным оперативного мониторинга Госстата потребительских цен на социально значимые товары наблюдается стабилизация ценовой ситуации - рост цен остановился и оснований для дальнейшего роста не усматривается.

Также за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля", - говорится в сообщении.

В свою очередь, представители НАЦУ "Укрцукор" также заявили, что нет предпосылок для роста цены на сахар.

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Ранее сообщалось, что в этом году в Украине цены на продукты для пасхальной корзины вырастут на 15%. Следовательно, корзина к Пасхе обойдется украинцам минимум в 850 гривен.