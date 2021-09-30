К меморандуму о неповышении тарифов на ЖКУ очень много вопросов: Кучеренко назвал ключевые моменты

Народный депутат Украины фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко Фото из открытых источников

Он отметил, что как минимум, на субсидии добавляют - в этом году их должно хватить

К меморандуму о неповышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги стоит очень много вопросов. Об этом сообщил народный депутат Украины фракции "Батькивщина", бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко в эфире "Першого Незалежного".

"Что я понял? Городские главы, на которых передали полномочия по установлению тарифов пообещали, что они не будут трогать тарифы и они в тарифы на тепло и горячую воду будут закладывать эти 7,4 грн и не больше для населения. Есть очень много городов, в которых в действующих тарифах пока что заложена цена не 7,4 грн, а 5,5 грн, то есть в полтора раза меньше. Мне не понятно, должны ли они довести тарифы до 7,4 грн? Вопросы и вопросы", - отметил нардеп.

По его словам, максимальную цену на газ в тарифе надо учесть для бюджета и для бизнеса -13,5 грн, а не 25 грн как сейчас выставляет "Нафтогаз". То есть он взял на себя обязательство выставлять где-то по 13,5 грн, хотя на рынке на сегодня рекорды - 1050.

"Это то, что надо было давно сделать. То, что субсидии добавляют, вы знаете, правительство подало законопроект об увеличении в этом году на 12 млрд субсидий и на следующий год он закладывает 38 млрд. Пока у меня не сходится арифметика. В этом году уже было на субсидии заложено 35 млрд – не хватило, добавили еще 12 млрд – 47 млрд, а на следующий дают 38 млрд, но говорят, что больше дали, чем в прошлом. Уже что-то не сходится", - уточнил он.

Также Кучеренко добавил, что как минимум, на субсидии добавляют – в этом году их должно хватить.

"И очень важный момент этого меморандума. Предусмотрено, хотя законопроекта нет, в бюджете изменений нет. Но уже за 4 квартал этого года найти деньги в бюджете, чтобы адресно в города дать эти деньги, чтобы они не повышали тариф для бюджета: это образование, военные, больницы, все, что на бюджете и для бизнеса, что так же очень важно. Потому что если бизнесу влупить цену на газ 30-35 грн, у него себестоимость будет такая, что он не продаст свой товар, он остановится.

То есть эти моменты государство говорит "мы берем на бюджет". И более того обещано органам местного самоуправления отдать часть налога очень важного – это налог на доходы физических лиц 4%, это примерно 11 млрд на всю страну по году для того, чтобы они получили источник компенсировать неповышение тарифов", - подчеркнул он.

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Как сообщалось ранее, местные власти, НАК "Нафтогаз Украина" и Кабинет министров заключили меморандум относительно неизменных цен на тепло для населения в течение всего отопительного сезона.