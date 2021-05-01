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К концу года средняя зарплата может достичь 14,5 тысяч, - Шмигаль

Денис Шмыгаль Правительственный портал

В марте средняя зарплата с учетом инфляции составляла 13,6 тыс грн

Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достичь 14,5 тысяч. Об этом он написал в своем Facebook.

По данным Госстата в марте реальная зарплата (то есть с учетом инфляции) выросла на 9,5% против марта 2020 года и составила 13,6 тысячи гривен. 

"Это на 2,2 тысячи гривен больше, чем было за этот же месяц прошлого года. Наибольший рост зарплат за год в Черновицкой (на +31%), Донецкой (+30%) и Тернопольской (+27%) областях", - отметил он. 

По его словам, позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достичь 14,5 тысяч гривен.

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Ранее сообщалось, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2021 года склала 13 612 гривен. Это на 1063 гривны больше по сравнению с февралем (12 549 гривен).

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