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Из-за подорожания энергоносителей 91% действующих предприятий Украины станут убыточными, - эксперт

Экономический эксперт Юрий Атаманюк

 Фото из открытых источников

По словам Юрия Атаманюка, в первую очередь это касается химической промышленности

Из-за подорожания энергоносителей 91% действующих предприятий Украины станут убыточными. Об этом заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк в эфире "Першого Незалежного".

"Что касается убыточности предприятий связанных с подорожанием энергоносителей, есть уважаемая организация "Федерация работодателей Украины", которая провела социологические исследования между предприятиями Украины и получила данные, что при таких тарифах на коммунальные платежи 91% действующих на сегодня предприятий Украины войдут в состояние убыточности", - сказал он.

В то же время эксперт отметил, что никто не знает, смогут ли собственники-акционеры их датировать, смогут ли банки пролонгировать кредиты и оплату процентов по ним, или эти предприятия будут закрываться.

"Но то, что часть предприятий закроется, не откроется какая промышленность, в первую очередь под ударом - это, прежде всего, химическая промышленность. Потому что 80% себестоимости химической промышленности - это газ, керамическая промышленность, то, что связано с производством кирпича, черепицы, стройматериалов, металлургическая промышленность и так далее", - подчеркнул Атаманюк.

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Напомним, ранее в Украине вступили в силу изменения в законодательстве, которыми отменен запрет ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам в случае наличия задолженности.

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