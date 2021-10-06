Из-за цены на газ в переговорах с МВФ возник вопрос рисков, - Минфин

Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году

Во время переговоров с миссией Международного валютного фонда возник вопрос фискальных рисков из-за высокой цене на газ. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина .

"Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности.

В МВФ понимают, что непосредственно прямых бюджетных потерь может и не быть. Но возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, которые связаны с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах, здесь есть поле для дискуссий", - отметил он.

Также Марченко добавил, что есть вопросы и к Министерству финансов, которые требуют уточнения в части государственного бюджета на 2022 год, но они некритичны для нынешнего пересмотра программы МВФ.

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Напомним, ранее украинские газоснабжающие компании обнародовали месячные тарифы на газ для населения в октябре. В частности сообщалось, что цены резко выросли, однако годовые тарифные планы остаются стабильными. Так, самые высокие цены установили "Київгазенерджи" - по 30,50 грн за кубометр и "ТАС Энергия страны" - по 30,06 грн за кубометр. Более дешевый газ предлагают YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области, "Полтавагазсбыт" и "Галнафтогаз".

Позже НАК "Нафтогаз" повысила месячный тариф на газ в октябре на 4,56 гривны по сравнению с ценой в сентябре. Месячный октябрьский тариф будет на уровне 16,56 гривны за кубометр газа.