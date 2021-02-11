"Ипотека под 5-7%" может обернуться гораздо более высокими платежами, чем предполагается, - эксперт

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Участники программы "Доступная ипотека под 7% годовых", которую планируют запустить уже 1 марта, должны быть готовы к полному пересмотру обещанной низкой процентной ставки. Об этом Анна Пешкова пишет в материале "Бери ниже. Будет ли на самом деле доступной ипотека под 5-7%" для 112ua.tv.

Согласно новой программе, государство будет ежемесячно перечислять сумму на компенсацию части ставок на специальные счета заемщиков. Если через 5-10 лет бюджет не выделит средства для погашения процентной ставки, все проценты по льготному ипотечному кредиту лягут на плечи заемщика. Экономический эксперт Олег Пендзин заявляет, что гарантий выполнения государством обязательств по этой программе в долгосрочной перспективе нет.

"Программа "5-7-9", в которую включили и обязательства по ипотеке, - это кредиты для бизнеса максимум на 3 года. Здесь же мы говорим о 20-х годах. На сегодняшний момент рыночная цена на потребительский кредит находится на уровне 11,5-12% годовых. Устанавливая ставку кредита на уровне 7%, государство берет на себя обязательства погасить как минимум 4-5% за счет бюджетных средств. Государство может выступить гарантом только в пределах бюджетного года. Мы с вами 100% гарантируем, что 20 лет подряд бюджет будет выделять средства, что государство десятилетиями будет гарантировать возмещение процентной ставки?" - задается вопросом экономический эксперт.

Гарантия компенсации части ипотечной ставки из госбюджета на 20 лет касается возмещения лишь половины рыночной ставки. То есть с условием, что она не поднимется выше 14%. А исключать этого на такую долгосрочную перспективу нельзя, подчеркивает автор материала. Вот почему банки, которые выдавали ипотеку под 10%, на самом деле фиксировали такую процентную ставку только на год.

По программе "Доступная ипотека под 7% годовых" заемщик не застрахован от дополнительных платежей: страховых выплат, разовых комиссий при выдаче кредита. Кроме того, при приобретении в ипотеку вторичного жилья по этой программе на заемщика может лечь и 6,5% налога. Также пока неизвестно, какие гарантии даст банк заемщику в случае недостроя.

Автор материала указывает, что в программе будет участвовать только узкий перечень банков, так как финучреждениям выгоднее работать с ОВГЗ, чем с ипотечными кредитами. Кроме того, критерии к заемщикам в виде наличия статуса бюджетника или плохих условий жилья пополнятся и требованиями от банков. Заемщики могут столкнуться с ограничениями по возрасту, проверками кредитной истории и требованиям в виде высокой "белой" заработной платы.