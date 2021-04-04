"Инвестняни": Аграрии уже подали заявки на более 360 миллионов долларов

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Получить государственную помощь согласно новому закону могут пять агроперерабатывающих компаний

Аграрные предприятия подали заявки на получение государственной поддержки инвестиционных проектов согласно Закону "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" на сумму 363 миллиона долларов. Об этом сообщил исполнительный директор Ukraine Invest Сергей Цивкач, передает пресс-служба организации в Facebook.

По его словам, с начала года госучреждение получило обращений по новым инвестиционным проектам от пяти агроперерабатывающих компаний на общую сумму 363 млн долларов.

Теперь эти компании могут получить государственную помощь согласно новому закону.

"Мы готовы помогать вам не только в вопросе привлечения и сопровождения инвестиций, но и заинтересованы в сотрудничестве по разработке нормативно-правовой базы к законодательству", - подчеркнул Цивкач.

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Напомним, 13 февраля в Украине вступил в силу закон относительно государственной поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Закон предусматривает поддержку украинским и иностранным инвесторам, которые инвестируют более 20 миллионов евро и создает не менее 80 рабочих мест. При этом средняя зарплата работников должна быть на 15% больше, чем средняя в регионе, где будет осуществлена инвестиция.